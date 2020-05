Sky, Modugno: "Perplessità sui positivi recidivi, ma il calcio deve ripartire"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della ripresa della Serie A: "Lo screening serve ad evidenziare i positivi, isolarli e far sì che si possa ripartire tra qualche giorno con un calcio 'pulito'. Dall'altro lato la positività anche recidiva di qualcuno (alla Samp, ndr) genera dubbi, perplessità, paura negli stessi giocatori. Gli scienziati sono contro la ripresa del calcio, ma il calcio per il Paese rappresenta tanto e mantiene centinaia di migliaia di famiglie".