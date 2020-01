Sky, Modugno: "Possibili i recuperi per Allan e Maksimovic. Su Lobotka..:"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "C'è qualche speranza per Maskimovic e Allan, per quanto riguarda Koulibaly andrei più cauto. Domani sarà la giornata per sapere qualche notizia più certa".

LOBOTKA - "La sua sostituzione è stata una scelta di gran senso da parte di Gattuso. Il tecnico ha avuto grande sensibilità in quel momento. Lo slovacco ha una fisicità importante e un buon dinamismo".