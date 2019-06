Sky, Modugno: "Prendere solo James in attacco non basta, serve altro"

Continuano a susseguirsi i rumors sul possibile approdo di James Rodriguez alla corte di Carlo Ancelotti, suo allenatore preferito, al Napoli. Ne ha parlato Francesco Modugno, giornalista Sky, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è una sintonia tra Ancelotti e James Rodriguez, che ha vissuto la sua miglior stagione con l'allenatore azzurro al Real Madrid. Da un punto di vista strategico, il Napoli ha tanti calciatori con quelle caratteristiche. Se il Napoli ha la forza di prendere James e un altro centravanti capirei l'operazione. Dovesse prendere soltanto James, non so quanto andrebbe a compensare certe esigenze che la squadra ha in fase realizzativa".