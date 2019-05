Sky, Modugno: "Quagliarella acquisto giusto, è un talento pazzesco! Ne vale la pena..."

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Quagliarella? Penso possa essere l'acquisto giusto. Sarebbe quasi un risarcimento danni. Tecnicamente parliamo del capocannoniere della Serie A, un talento pazzesco. Economicamente non mi pare che il Napoli non possa permetterselo. Quagliarella ha anche l'intelligenza di sapersi inserire nello spogliatoio, ormai è saggio e maturo. Non verrebbe ad alterare gli equilibri. Ovviamente a 36 anni per il Napoli sarebbe un'eccezione ma in questo caso ne vale la pena".