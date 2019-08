Sky, Modugno: "Su Icardi il Napoli pazienta ancora un po' per capire se c'è possibilità"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato così ai microfoni di Kiss Kiss, soffermandosi sul mercato di casa Napoli: "Ounas è una trattativa che è stata definita ieri sera. Si tratta di un prestito oneroso a 2,2 mln con un eventuale riscatto a 25 mln più un eventuale 30% sulla futura rivendita.

Non so a quando si riferisse la foto che è circolata oggi di un incontro a Capri tra De Laurentiis e Giuntoli. Lunedi i due erano sicuramente a cena insieme a Capri e tra loro c'è grande sintonia e dialogo per cercare un centravanti.

Llorente? Il suo entourage oggi era nella sede dell'Inter però non credo per lo spagnolo, ma per altri giocatori, perché c'è già abbondanza nel reparto offensivo.

Icardi? Il Napoli può pazientare ancora qualche ora per capire se ci possono essere dei margini".