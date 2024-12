Sky, Modugno svela: “Neres oggi è un titolare, Kvara resterebbe fuori”

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: “Kvara disponibile per il Genoa? C’è una possibilità concreta e anche la volontà del giocatore di esserci. Il dualismo con Neres? Oggi è un titolare, ad uscire sarebbe Kvara. C’è una squadra che ha una sua identità e struttura, dei suoi principi e degli equilibri, sta facendo una stagione straordinaria ed è in alto in classifica anche per merito del contributo che sta dando Politano.

Non vedo perché oggi Conte dovrebbe cambiare, consideriamo poi che si può sempre intervenire a partita in corso con i cinque cambi. Ad oggi, secondo me, in avanti giocherebbero Neres, Lukaku e Politano. Quella zona del campo lì è l’unica in cui non ci sono delle gerarchie definite, a differenza delle altre dieci in cui ci sono titolari e riserve. Ovviamente queste considerazioni vanno fatte considerando il rendimento di Kvara: il giocatore fenomenale visto nel primo anno in azzurro gioca sempre dal 1′, quello altalenante visto successivamente probabilmente no. Analizzando le statistiche di lotta emerge un dato interessante: con Neres la squadra produce 20.2 occasioni o tiri in porta a partita, senza di lui la media scende a 12”.