Sky, Nosotti: "Gattuso già legato al Napoli, sta ottenendo un duplice risultato"

Marco Nosotti, giornalista Sky, ha fatto un bilancio su quanto fatto da Gattuso al Napoli nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso sta trovando tante soluzioni per il suo Napoli. Spero che Giuntoli non si innamori di qualche altro allenatore perché vedo Rino legato a questo lavoro che sta facendo. Sta ottenendo risultato sia sul campo, e quindi nei risultati, sia sulla costruzione di una identità. Coronavirus? Adesso non ci sono privilegi e orticelli da guardare. Dobbiamo rimboccarci tutti le maniche e fare ciò che ci dicono".