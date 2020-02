Sky, Nosotti: "L'attacco coi piccoletti può far male all'Inter, serve prova di gruppo"

Il giornalista Sky Marco Nosotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla sfida di Coppa Italia tra Inter e Napoli: "Il Napoli ha un’occasione unica per superare tutti i malanni. Potrebbe essere l’occasione per salvare la stagione e accedere in Europa. Il Napoli deve riuscire a stare unito. Devono fare una prova di gruppo. Questo è il lavoro più difficile per l’allenatore".

"L’attacco con i tre piccoletti è la scelta giusta per me. Gattuso conosce bene i suoi uomini e come si stanno preparando. Questo è un tridente che si conosce a memoria. Credo sia il modo giusto per la fase offensiva contro la difesa dell’Inter”.