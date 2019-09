Sky, Tarquinio: "Troppo presto per parlare di delusione Napoli, Ancelotti sistemerà le cose"

Alessia Tarquinio, volto noto di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com direttamente dall'evento Milano Calcio City, facendo il punto sul campionato femminile di Serie A: "Sono in difficoltà perché l'anno scorso avevamo detto più volte che sarebbe stato il campionato più bello di sempre, quindi non so come definire quello attuale. Sicuramente è molto competitivo, non deve ingannare il fatto che in testa ci siano Juventus e Milan, perché anche tutte le altre squadre si stanno comportando bene. Si è arricchito di tante straniere, non sarà un campionato scontato"

Sulla serie A maschile, invece, Alessia Tarquinio sottolinea: "E' un campionato aperto, lo ha dimostrato il Cagliari nel turno infrasettimanale. Mi auguro soltanto una cosa: spero sia divertente e competitivo tanto quanto quello femminile".

L'Inter è a punteggio pieno: "Conte fa scattare nella testa dei calciatori qualcosa in più. Non so se è solo una questione di carattere, ma è evidente questa sua capacità".

Possibile parlare di delusione Napoli? "E' troppo presto, Ancelotti avrà modo e tempo per risistemare le cose".