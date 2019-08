Sky, Trevisani: "Il Napoli è già forte, ora serve un crack! Inutile comprare tanto per..."

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Sky Sport, ha espresso la sua opinione circa l'attualità azzurra dagli studi dell'emittente satellitare: "La cosa migliore del Napoli è la coppia di centrali sicuramente. Manolas è un gran colpo, insieme a Koulibaly magari a volte regala qualche sfarfallata, ma affrontarli nell'uno contro uno è impossibile. Se un attaccante ha palla in campo aperto deve prendere il motorino per andare via a questi due. Ora al Napoli serve un calciatore determinante in attacco: o arriva un crack o comprare per comprare non serve".