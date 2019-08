Sky, Ugolini: "A Torino sarà un Napoli formato Champions, possibili due novità"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il girone Champions è stato benevolo rispetto allo scorso anno. Ci sono due avversarie totalmente alla portata del Napoli.



Formazione anti Juventus? Credo sia un Napoli formato Champions, con Maksimovic a destra e Ghoulam a sinistra e poi la stessa squadra vista con la Fiorentina. Lozano è assolutamente a disposizione di Ancelotti anche se non giocherà dall'inizio. Giocare questa partita in primavera avrebbe avuto un senso diverso, giocarla alla seconda giornata non cambia nulla, anche se vincendo il Napoli potrebbe dare un segnale molto forte.



Mercato in uscita? Hysaj è probabile vada al Valencia, si cerca un punto d’incontro tra le società. Chiriches è molto vicino al Sassuolo.



Llorente? Tecnicamente dopo le visite mediche potrebbe presenziare anche allo stadio, vedremo stesso domani".