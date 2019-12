Sky, Ugolini: "Accordo formale con Gattuso, ma non sarei sorpreso se ADL cambiasse idea..."

Massimo Ugolini, inviato Sky al San Paolo, ha parlato della situazione legata all'allenatore del Napoli nel post-partita dell'emittente satellitare: "Il Napoli ha fatto un bel passo avanti con Gattuso. Ci sarebbe un accordo formale, per un contratto di sei mesi più un anno, con delle clausole che entrambe le parti potrebbero far valere per la risoluzione. Ma qualche anno fa Gasperini stava per partire per Napoli, poi all'ultimo istante trovò l'accordo con Mazzarri De Laurentiis e fu confermato. Con Ancelotti la situazione è diversa, è tangibile l'insoddisfazione. Ma ora il Napoli ha toccato con mano la qualificazione e anche i soldi che ne derivano. La risposta dei calciatori è stata importante, il sentiment era netto in favore dell'allenatore. Queste sono cose che peseranno nella decisione di De Laurentiis. Non sarei sorpreso di un cambio di vista da parte del presidente".