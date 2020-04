Sky, Ugolini: "Alla ripresa calciatori dovranno essere controllati costantemente"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato della possibile ripresa del calcio nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' ovvio che il gioco del calcio presenti dei rischi più alti rispetto ad altri sport, prima di tutto bisognerà trovare il giusto metodo per diagnosticare la non positività dei protagonisti. Inoltre il gruppo dovrà essere controllato costantemente, ovviamente col distanziamento sociale. In questa settimana si farà chiarezza sulla possibilità di tornare in campo, sarà una settimana importante".