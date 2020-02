Sky, Ugolini: "Elmas scelta azzeccata, ma da qui a mettere in discussione Insigne ce ne passa..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve fare una partita attenta, di sacrificio, non aggredendo alto e, di conseguenza, la scelta Elmas è stata azzeccata. Ma da qui a mettere in discussione Insigne ce ne passa. Il Napoli che riprenderà fiducia e coscienza dei propri mezzi andrà all'attacco, dovrà cercare la vittoria e lì Insigne ci vorrà. Non vorrei che si tornasse a mettere in discussione Lorenzo".