Sky, Ugolini: "Gennaio mese decisivo. Inter? due azzurri in dubbio..."

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare delle prossime gare del Napoli: "Gennaio sarà un mese in cui si decideranno le sorti del Napoli. Il fattore San Paolo può essere importantissimo. Sono delle partite che possono rappresentare per gli azzurri una grandissima opportunità".

DUBBI KOULIBALY E MAKSIMOVIC - "Si devono verificare le condizioni di Koulibaly e Maksimovic. Ci sono tanti interrogativi per la formazione che metterà in campo Gattuso"