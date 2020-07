Sky, Ugolini: "Il rigore non c'è, ai punti il Napoli ha vinto nettamente"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso si fa sentire sempre. Ci sono altri allenatori che hanno un atteggiamento un po' più morbido nella comunicazione, lui invece la gioca la partita rispetto ad altri. E' divertente vederlo, ti rendi conto di tante dinamiche con le porte chiuse. Rigore? Le proteste di Maksimovic mi hanno fatto venire il dubbio, ho pensato che qualcosa non andasse. Questo rigore non c'era. E' un peccato per il Napoli, che ai punti ha nettamente vinto".