Sky, Ugolini: "Lobotka non è Rakitic, ma a Gattuso serve! Sul terzino sinistro..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, inviato a Castel Volturno per la conferenza stampa di Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lobotka non è Rakitic, ma un calciatore che completa il reparto, con caratteristiche diverse. C'era bisogno di aggiungere un altro tassello alla mediana, considerando che probabilmente Gaetano andrà in prestito per avere più minuti. Il Napoli è molto concentrato su Lobotka. Qualora il mercato dovesse offrire delle opportunità per la fascia sinistra il club azzurro vaglierebbe altre opzioni, in virtù dei pochi minuti disputati da Ghoulam".