Sky, Ugolini: "Mertens più contento del solito in questi giorni, rinnovo non in discussione"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quello arrivato ieri è un bel segnale per la ripresa del calcio, che va di pari passo con i dati positivi del contagio di Coronavirus. Mertens? Manca ancora qualcosa, ma credo che ci siano segnali importanti per il rinnovo e magari un futuro da dirigente. Ci raccontano di un Mertens più contento del solito in questi giorni".