Sky, Ugolini: "Multe elevate per Insigne e Allan. Formazione? Attenzione alla carta Llorente..."

Il giornalista Sky, Massimo Ugolini è intervenuto nel corso della trasmissione sportiva Radio Gol su Radio Kiss Kiss per parlare delle ultime vicende in casa Napoli: “Ancelotti ha dimostrato di essere consapevole del momento negativo e vuole uscire al più presto. Le parole spese durante la conferenza fanno ben sperare.

Raccomandate? Stamattina sono arrivate le prime multe, con importi molto elevati per Insigne ed Allan, e chiaramente questo non fa bene all’ambiente in vista di un appuntamento così importante come la partita di stasera.

Liverpool? La partita è difficilissima, fare una buona prestazione aiuterebbe anche a calmare gli animi in vista dell’incontro di venerdì con il presidente. L’incontro servirà a sciogliere la matassa.

Formazione? Mario Rui non è al top. Fabian Ruiz sta meglio, potrebbe giocare ccompletando il centrocampo con Zielinski, Allan e Callejon. Llorente è in grande condizione, è una carta che Ancelotti potrebbe spendere dal primo minuto o a partita in corso”.