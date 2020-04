Sky, Ugolini: "Serie A? Inutile fare previsioni, si aspetta la risposta della scienza"

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sulla possibilità di far ripartire il campionato: "E' difficile fare previsioni in questo momento. Questa è una settimana decisiva per capire se ripartire o meno. Non resta che attendere, possiamo fare previsioni fino ad un certo punto. L'UEFA ha preteso entro il 3 agosto la lista delle squadre che parteciperanno alle prossime competizioni europee e questo ha precluso di finire i campionati tra luglio e settembre".

DECISIONE - "Il calcio è la terza industria del paese, la Ligue 1 non mi sembra abbia la stessa incidenza. Ogni stato ha la sua storia e la sua dinamica vivendo quest'emergenza sanitaria con curve diverse. Saranno gli scienziati a prendere le decisioni sul ritorno del campionato".