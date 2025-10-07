Sky, Ugolini: "Sorpreso da Anguissa, ha ripetuto una stessa frase di Conte”

vedi letture

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini: "Conte dice che la squadra non è ancora rodata per il doppio impegno campionato e Champions? Quando lo stavo intervistando mi ha un po’ sorpreso sentire questa stessa considerazione da Anguissa, non tanto Conte perché fa parte del personaggio e della sua strategia di comunicazione. La gente non è stupida, capisce e valuta".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.