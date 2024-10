Sorrentino elogia Caprile: "Sta sostituendo benissimo Meret. E' giovane e mi piace tanto"

Stefano Sorrentino, ex portiere, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato della situazione degli estremi difensori delle big del campionato italiano: "A Napoli intanto si stanno alternando Meret e Caprile, perché Meret si è infortunato e quindi Caprile lo sta sostituendo molto molto bene. È un ragazzo giovane che mi piace tantissimo.

Il Milan, sulla carta Maignan è uno dei portieri più forti e che quindi deve riscattare un po' l'anno particolare perché l'anno scorso non è stato ai suoi livelli e non mi è piaciuto per niente. Sommer lo conosciamo, quest'anno non è partito secondo me benissimo ma come un po' tutta l'Inter. E io sono curioso di vedere anche Meret che adesso che ritorna... Se il miglior portiere della Serie A ce l'ha la Roma? Dici bene, per rendimento. Da quando è entrato sì secondo me Svilar è il migliore. Carnesecchi dell'Atalanta a me piace tanto ma non sta rendendo, però quello della Roma secondo me in questo momento è il migliore".