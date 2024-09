Sorrentino: "Napoli da scudetto. Sembrava ci fossero più categorie di differenza"

L'ex portiere rosanero Stefano Sorrentino, presente negli studi Mediaset per il post-partita di Napoli-Palermo, ha commentato così la prestazione degli uomini di Alessio Dionisi: "Ci sta perdere ma non cosi, il Palermo è tra le candidate alla promozione in B e il Napoli allo scudetto, ma da quanto visto stasera sembrava ci fossero più categorie di differenza, prendere 5 gol e per fortuna sono stati solo 5 fa veramente male e diventa complicato ripartire. Il Palermo lunedì ha una partita importante".