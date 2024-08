Sosa: "Conte confuso, chiede supporto ai napoletani: c'era sold-out col Modena al 10 agosto!"

vedi letture

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A è intervenuto l'ex azzurro Pampa Sosa parlando anche della conferenza di Conte verso la sfida al Bologna: "Mi dispiace, ma non mi è piaciuta la gestualità, l'ho visto sempre con la testa giù, poi ha dato risposte diverse rispetto a settimana scorsa. Voleva parlare di calcio, settimana scorsa invece solo di mercato e lui l'ha accettato, quindi cosa significa? In base al risultato cambi? Vedo un trend negativo sulla comunicazione. Mi auguro arrivi il risultato col Bologna, neanche la prestazione, proprio per uscirne altrimenti non so cosa può succedere. Conte ha cambiato contenuti rispetto alla conferenza scorsa ed anche a quella di presentazione, poi parti 0-3 e devo dire che coincide con questa confusione. Io credo in Conte al 100%, sono contento ci sia.

Conte ora ha fiducia nel gruppo ed è contro lo scetticismo? Lui ora parla di base solida, evidentemente è stato chiaro anche con i singoli, c'è un discorso di spogliatoio con quelli che hanno vinto il campionato. Lui alla domanda sulle dimissioni dice che ha fiducia ed un impegno con i giocatori che ha confermato, ma solo per questo? Lui ha un contratto importante, è un allenatore top, non resta solo perché ha trattenuto i giocatori. E' come se dicesse non vado via solo per i giocatori. Credo in Conte, ma spero migliori la comunicazione perché abbiamo criticato già l'anno scorso questi aspetti poco chiari. Poi chiedere il supporto ai tifosi del Napoli... non glielo puoi chiedere, il 10 agosto col Modena era tutto pieno, con tutto il rispetto per il Modena! E' un errore chiedere ai tifosi del Napoli un supporto, bisogna solo applaudirli anche se qualcuno dirà che è populista. Ci sono stati anche l'anno scorso dopo tutte le sconfitte! io vivo qui, ci ho giocato, lasciamo stare i tifosi: sono i migliori".