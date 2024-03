Sosa deluso: "Atteggiamento sbagliato. Si parla di ultima spiaggia e scendi in campo così?"

l Pampa Sosa, ex attaccante azzurro, ha parlato della sconfitta del Napoli ai microfoni di Tele A

Il Pampa Sosa, ex attaccante azzurro, ha parlato della sconfitta del Napoli ai microfoni di Tele A: "C’è molta tristezza. Il Napoli mi ha sorpreso, è sceso in campo molto male, non ha omaggiato neanche i tifosi che hanno scelto il Maradona in questa giornata. Non ho visto il giusto atteggiamento da parte dei tifosi, purtroppo si parla di ultima spiaggia e poi si reagisce così?".