Sosa: "Neres-Kvara? Dovrebbero preoccuparsi gli avversari, ma Politano incarna Conte"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato della sfida col Venezia: "Mi auguro che Politano recuperi, ma visto il Neres delle ultime partite, Kvara che è rientrato subito molto bene, diventa una realtà farli giocare insieme, non deve essere un sogno. E' un tridente straordinario. Sì, per Conte è importante Politano, ma se hai quei 3 attaccanti ed un buon possesso sono gli avversari a doversi preoccupare di te.

Politano rappresenta la filosofia di Conte, ciò che è Conte, tutti chiedono il tridente ma credo che alla fine giocherà sempre Politano. Conte è questo, tattica, è bravissimo in questo, per Conte non si tratta di affrontare il Venezia o l'Atalanta, per lui tatticamente sono uguali. Lui le prepara allo stesso modo, prima stare attenti e poi attaccare. Magari questo weekend li vedremo insieme Neres e Kvara, ma godiamoceli questa partita, poi Politano ci sarà sempre".