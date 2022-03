Sosa su Mertens: "E' un giocatore di questa città, ha fatto una scelta da uomo"  

“Forse il Napoli e Mertens hanno già parlato e si può arrivare ad un accordo per il rinnovo del contratto".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto l’ex centravanti del Napoli Roberto ‘Pampa’ Sosa: “Forse il Napoli e Mertens hanno già parlato e si può arrivare ad un accordo per il rinnovo del contratto ad un calciatore che ha fatto una scelta da uomo importantissima. Perché far nascere il primogenito a Napoli è molto importante, poteva andare tranquillamente in Belgio o scegliere un altro posto. Anche io ho fatto la stessa scelta, mia figlia più piccola, che farà tra poco 15 anni, è infatti nata alla Sanità. Sono scelte di vita che rimangono per sempre. Ha fatto tantissimi gol ma anche Napoli ha fatto tantissimi per lui, quando Mertens arrivò non mi ricordavo neanche da che squadra arrivava. Mi auguro che possa continuare così, con la spinta speciale di suo figlio e poi avere la riconferma magari spalmandosi il contratto. Penso che Mertens sia un giocatore di questa città”.