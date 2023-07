Spal, il ds Fusco: "Prati fortissimo, ma nessuna trattativa col Napoli. Su Obaretin..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Filippo Fusco, direttore sportivo della Spal.

"Il pareggio col Napoli è stato bello e divertente, nonostante sia ancora calcio di luglio. L'atteggiamento della squadra è stato giusto, con tanti ragazzi giovanissimi in campo. Anche l'atteggiamento del Napoli mi ha colpito: vedere Osimhen prendere il pallone dopo il pareggio per portarlo a centrocampo, è stato impressionante. Ho visto la fame di chi vuole davvero vincere, anche queste amichevoli. E questo è l'atteggiamento giusto per continuare a fare bene.

Il super gol Puletto? E' uno dei tanti ragazzi che abbiamo a disposizione, ha qualità da vendere. Purtroppo siamo in Serie C, ma questa può essere l'occasione giusta per valorizzare i tanti campioncini che abbiamo a disposizione. Pallavicini, Boccia e tanti altri ancora, avranno la possibilità di fare una stagione positiva il prossimo anno. Bisogna avere coraggio e saggezza nel gestire questi talenti.

Matteo Prati al Napoli? Non c'è stata alcuna trattativa, ma è normale che il Napoli ed altri top club lo stiano seguendo. E' un giocatore fortissimo, di grande prospettiva, che ha fatto benissimo in Serie B e con la Nazionale di categoria. Il prestito al Bari? Ripeto, al momento non ci sono stati passi ufficiali con il Napoli o con altri club, pertanto sono solo voci.

Obaretin in prestito alla Spal? E' un ragazzo bravissimo, ma abbiamo la priorità di valorizzare i nostri ragazzi. Abbiamo prima l'obbligo di valutare chi abbiamo dentro e poi valutare chi viene da fuori.

Il Napoli partirà ancora favorito per lo Scudetto, pur facendo tutti gli scongiuri. Garcia vuole dare continuità al lavoro di Spalletti, poi ci metterà piano piano il suo. Ha l'atteggiamento della squadra che vuole proseguire a vincere e a sorprendere. A maggior ragione ci teniamo stretto il pareggio in amichevole, senza montarci la testa e badando a macinare condizione in vista della ripartenza. L'atteggiamento della Spal è stato giusto, ripeto.

Ieri ho incontrato tante persone con cui ho lavorato al settore giovanile, come Starace e Santoro. E anche rivedere Meluso, Micheli e Mantovani è stato bello. Da napoletano, affrontare il Napoli è sempre speciale. Ci si rivede con tante persone che hanno contraddistinto parte della mia gioventù".