Spal, Semplici in conferenza: "Bravi e fortunati a limitare una grande squadra"

Al termine di SPAL-Napoli, il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici commenterà il match nella consueta conferenza stampa post-partita.

17.25 - inizia la conferenza stampa.

Mister, siete stati bravi a riprenderla oggi e tenerla in difesa.

"Si. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Era una partita non facile contro una squadra di valore. Abbiamo avuto anche l'opportunità di ribaltare la situazione con Vicari, poi alla lunga è venuto fuori il valore del Napoli. Siamo stati bravi e fortunati a limitare il loro potenziale offensivo".

Come spieghi le buone prestazioni in casa e l'astinenza da gol e punti in trasferta?

"In casa riusciamo a tirare fuori qualcosa di più, giocando davanti al nostro pubblico. Dobbiamo crescere, mi aspetto che gli zeri in trasferta si annullino già da giovedì contro il Milan".

Igor e Kurtic come stanno?

"Sono entrambi problemi muscolari. Igor è più in dubbio per il Milan, faremo gli esami domani. Kurtic ci potrebbe essere".

Nella tua squadra vedi una logica di crescita?

"Direi di sì. Quando pareggi contro queste squadre non è mai per caso. C'è lavoro e qualità dei ragazzi. Sta a me cercare domenica dopo domenica farli esprimere nella giusta maniera. Il percorso sarà difficile e duro, ma credo che abbiamo i requisiti per arrivare alla salvezza".

17.32 - finisce la conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL.