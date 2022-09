Spalletti a Amazon Prime: "Pericolosi con freschezza mentale. CR7? Un po' lo sognavo con Osimhen"

Paragone con Klopp col cappellino? E' vero, gli ho trovato un dettaglio per assomigliargli. Solo quello (ride, ndr).

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro il Liverpool: "Come mi immagino questa sfida? Meglio così, ogni tanto mi va di confrontarmi con gli altri perché siamo fatti così. Con Klopp avrei perso, così con il tutore almeno non ci provo (ride, ndr). Con la stampella sono pericoloso? Per niente, spero che lo sia mia squadra: la leggerezza, la voglia di giocare questa competizione e la freschezza mentale di confrontarsi con dei campioni di esperienza come quelli del Liverpool spero gli dia tanto per affrontare questa gara. Dobbiamo far vedere quanto siamo bravi e non c'è miglior partita per evidenziarlo. Se giochi contro una squadra italiana non hai mai quel confronto, c'è sempre differenza quando giochi in Europa.

Cristiano Ronaldo poteva essere nostro? Ne ha parlato Giuntoli, dicendo che non c'è mai stata nessuna trattativa seria. Per me un po' di sogno me l'ero fatto, perché poi vederlo giocare accanto a Osimhen sarebbe stato bellissimo. Io l'avrei visto vicino a Victor, perlomeno non avrei voluto privarmi di Osimhen per la voglia di allenare Ronaldo.

