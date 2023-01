Spalletti-Allegri, agli antipodi: "Lui si difende e sposa il motto Juve, noi più anima e core!"

La Juve è reduce da 8 vittorie di fila, ma allora il suo (chiudere gli spazi e ripartire) è un calcio da non sottovalutare? E' stato chiesto a Spalletti

TuttoNapoli.net

La Juve è reduce da 8 vittorie di fila, ma allora il suo (chiudere gli spazi e ripartire) è un calcio da non sottovalutare? E' stato chiesto a Luciano Spalletti in conferenza stampa e l'allenatore di Certaldo ha risposto così: "La prima mossa la fa chi batte al centro, avrà la palla tra i piedi. Sono due filosofie differenti, Allegri sposa il motto juventino, vincere è l'unica cosa che conta, qui è tutto più anima e cuore, c'è stato Maradona, l'hanno visto giocare, e quando ha vinto ha mostrato quanta bellezza c'è nel calcio e non possiamo fare a meno di portarci dietro un po' di quella bellezza e ricordiamo quel calcio sperando di riproporlo, poi è chiaro che le gare raccontano che loro ci lasceranno campo, come si è visto anche con Cremonese e Udinese, e lì diventa una gestione in cui essere bravi a far possesso e cercare il gol, ma devi sapere interpretare correttamente perché lasci campo e prendi quello che loro ti concedono.