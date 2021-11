Spalletti: "Due di fila per Juan Jesus? Dipende dalla gara di domani. Fisicamente è una belva"

Come sta Juan Jesus, c'è la possibilità che ne giochi 2 di fila? E' questa una delle domande fatte quest'oggi in conferenza stampa a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia: "E' un giocatore muscolare, fisico, resistentissimo sotto quest'aspetto. Mi aspetto che possa mettere a posto questa difficoltà momentanea, poi nell'economia della partita c'è possibilità di togliergli qualche minuto, dipende da come si sente e dalla gara che viene fuori. Perché la partita reale dà sensazioni differenti rispetto alle valutazioni. Ma il ragazzo dal punto di vista fisico è davvero una belva, diventa difficile trovargli un difetto".