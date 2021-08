Spalletti e l'addio di CR7: "Gli equilibri non cambiano, la Juve non lotterà per il 4° posto"

Quanto perde la Serie A con l'addio di Cristiano Ronaldo e come cambiano gli equilibri? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro il Genoa valida per la seconda giornata di campionato ha risposto così: "Le qualità del campionato potremo sempre andarle a vedere, continua a giocare a calcio. E' chiaro che prima lo avevamo come vicino di casa, potevamo sapere più cose... Per quanto mi riguarda è stato un campione da cui ci sono da imparare tante cose. E' una persona professionale, ha una impostazione forte e sicura di quello che vuole andare a raggiungere obiettivi importanti e riesce e trasferire questo atteggiamento anche agli altri. Gli equilibri però non cambiano, ci sono altri campioni e altre cose oltre alle qualità di Ronaldo nel nostro campionato. Secondo me - ha detto in un altro passaggio - difficilmente la Juventus lotterà ancora per il quarto posto come accaduto nella scorsa stagione".