Spalletti elogia Elmas: "E' intelligente e si adatta in più ruoli. Il futuro è con lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

In quale posizione Eljif Elmas può rendere di più? Questa la risposta del tecnico azzurro Luciano Spalletti, nel corso della conferenza di presentazione di Napoli-Milan: "Lui è un trequartista, un sotto-punta, un giocatore da zona calda dove si determina la qualità, è uno che sa adattarsi in più situazioni e questo lo porterà ad avere sempre più conoscenze. E' un ragazzo intelligente, capisce tutto, il bello è che recepisce e non si dimentica niente. E' uno che deve giocare fra le linee, qualche volta si abbassa, altre va sopra per andare in area avversaria, il futuro è con lui".