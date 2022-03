Spalletti, il suo ex capitano all'Udinese: “Modulo differente, ma stessi concetti calcistici”

"Il modulo era differente rispetto a quello che usa nel Napoli, ma i concetti sono quelli: attacco legato alla profondità e squadra che sapeva palleggiare".

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Valerio Bertotto, ex calciatore e capitano dell’Udinese ai tempi di Spalletti ed attuale allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Cross”: “Spalletti è un allenatore molto capace, un uomo di calcio e un grande allenatore che ha esperienze in tutte le categorie. Ho avuto il piacere di lavorare con lui, per tre anni e mezzo, all’Udinese. Abbiamo centrato insieme la qualificazione in Champions League. Il modulo era differente rispetto a quello che usa nel Napoli, ma i concetti sono quelli: attacco legato alla profondità e squadra che sapeva palleggiare. Avevamo Pizarro che era simile a Lobotka, Di Natale sulla stessa lunghezza d’onda di Insigne, giocatori simili rispetto a quelli azzurri di oggi”.