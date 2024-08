Spalletti, l’amico: “Scudetto merito suo, ma Conte già cerca alibi! Deve metterci del suo…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e grande amico di Spalletti

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e grande amico di Spalletti: “La partita col Verona è stata difficile da mandare giù, ero anche allo stadio ed è stata tosta… I problemi dello scorso anno li ho rivisti anche in questa partita. Speriamo che sia una gara accantonabile quanto prima, il Napoli non può perdere più colpi se vuole tornare in Champions. Siamo già ad un piccolo bivio in questo inizio di campionato.

Lo Scudetto e le parole di Conte? Ha ragione, lo Scudetto è stato merito di Luciano. Detto questo, ora mi sembra che Conte stia mettendo le mani davanti e cerchi già un alibi. L’annata del 2022-2023 resta irripetibile senza Luciano in panchina. Ora Conte deve metterci del suo, basta parlare del mercato e delle prestazioni. Il Napoli ha comunque una buona rosa e non penso che tutti siano diventati dei brocchi. Penso a Raspadori e Simeone, che altrove sarebbero titolari e farebbero benissimo. Non può essere tutta colpa dell’assenza di Lukaku, che è un calciatore che ha le sue problematiche. Quando non segnerà, cosa succederà? Questo mi chiedo…”.