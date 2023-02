Spalletti, l'ex compagno allo Spezia: "Era la nostra bandiera per via del suo carattere"

"Metteva tutto in campo, era un trascinatore, dava il 100% ogni partita. Fuori dal campo era un compagnone, un ragazzo attento e sensibile".

L'allenatore Nicola Peragine, ex compagno di squadra di Spalletti, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "La promessa di Spalletti di venirci a trovare alla Sanità? Dimostrazione di umiltà dell'uomo e di affetto nei miei confronti. I ragazzi che alleno allo Sporting Spaccanapoli non vedono l'ora. Con Luciano abbiamo vissuto delle bellissime annate a La Spezia; eravamo un gruppo eccezionale e lui era un po' la nostra bandiera per via del suo carattere allegro, passionale, a tratti travolgente. E' sempre stato meticoloso nel preparare le partite. In campo era un jolly: poteva giocare in difesa, in attacco, sulla fascia. Era un calciatore prezioso e universale.