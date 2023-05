Spalletti misterioso: "Per me è tutto definito. ADL? Non mi servono ali, ma stivali"

Luciano Spalletti non ha voluto svelare le proprie carte ed ha commentato le parole di De Laurentiis senza sbilanciarsi.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non ha voluto svelare le proprie carte ed ha commentato le parole di De Laurentiis senza sbilanciarsi.

Ieri ha parlato ADL, ha detto che non vuole tarpare le ali a nessuno. Lei si sente con le ali tarpate ma onorerà il contratto?

"Tarpare le ali non so cosa voglia dire, dovete chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a ciò che ci siamo detti a cena. Per quello che riguarda ciò che devo fare io non sono necessarie le ali, ma un paio di stivali. Non ho da volare da nessuna parte. Bisogna ridire le stesse cose già dette, è una cosa che deve dire il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto. E' tutto chiaro, poi se volete continuare a fare acqua, fuoco, fuocherello, continuate a farlo, ma è tutto definito da quella sera".

Vuole restare o meno? I tifosi vorrebbero sapere.

"E' sbagliato tirare in ballo i tifosi, è una cosa della società, ce lo siamo detti lì quella sera".