Spalletti: "Per Marotta ci sono squadre con mentalità più vincente, io lo dico da tempo"

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Torino ha ricevuto anche una domanda sulle possibilità di fare la storia con gli azzurri, che a quelle latitudini vuol dire soprattutto scudetto. Il tecnico di Certaldo ha risposto così: "Si può dire solo all'ultimo. Nel percorso ci saranno delle difficoltà, dei momenti reali che dovremo affrontare, che ci capiteranno. Di strada ce n'è ancora molta da fare. Mi sembra che anche uno dei più grandi dirigenti italiani, Marotta, abbia detto che ci sono squadre di una tradizione e di una mentalità vincente che lo preoccupano per quanto riguarda l'Inter più di quello che lo preoccupa il Napoli. Mi dispiace che ci sia voluto lui per dare a quest'affermazione più consistenza, ma è quello che dico da tempo perché ci saranno delle difficoltà. E' un po' presto per scomodare i grandi personaggi che sono passati per Napoli lasciandovi un segno indelebile. Noi dobbiamo continuare così, mettendo tutte le qualità che ci vogliono, tutta la disponibilità, tutta l'ambizione della nostra città. La nostra città è ambiziosa, guarda al futuro e noi vogliamo andare di pari passo".