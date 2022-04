Spalletti replica a Mourinho: "Dico sempre ai miei di non alzare la voce. Tornassi indietro non lo rifarei"

Luciano Spalletti ha voluto rispondere al tecnico portoghese ai microfoni di Dazn

Duro sfogo di Josè Mourinho al termine di Napoli-Roma contro l’arbitraggio. Luciano Spalletti ha voluto rispondere al tecnico portoghese ai microfoni di Dazn: "No, io non replico a Mourinho. Io dal primo minuto in cui sono arrivato qui ho sempre detto ai miei di comportarsi bene, di non alzare mai la voce, e il risultato è che quando vengono gli avversari agiscono come fossero la squadra di casa, montano addosso agli arbitri e fanno di tutto. Potessi tornare indietro non lo rifarei perché poi alcuni vengono anche influenzati da questo atteggiamento. E non parlo solo della Roma. Di Bello è stato richiamato dal VAR perché quello era calcio di rigore".