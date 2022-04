Spalletti ridimensiona: "Dopo un ko create problemi e litigi, ma io alleno da 25 anni..."

Ci sono rimpianti in casa Napoli? Non secondo Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro ha parlato così in conferenza stampa

Ci sono rimpianti in casa Napoli? Non secondo Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro ha parlato così in conferenza stampa: "No, mi aspetto una reazione corretta dopo quanto avvenuto, anche se in quel risultato lì ci vedo molte cose fatte bene, ed altre fatte male. Viene fuori un risultato clamoroso e crea problemi, si creano manfrine di litigi vari, minestre riscaldate che si tirano fuori, io in 25 anni che faccio l'allenatore vengono sempre fuori, ma non è così. S'è persa una gara che non si doveva perdere, ma ce ne sono tanti nel calcio di risultati che ribaltano la logica. Si fanno le cose con professionalità, il presidente ci ha voluto dare una mano ed è ben accetta".