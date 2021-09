Spalletti si scalda: "Chi dice che la Juve non ha giocatori è per favorirli psicologicamente"

Nella conferenza stampa odierna (qui integralmente), Luciano Spalletti ha parlato diffusamente della componente psicologica della sfida di domani.

La falsa partenza della Juve può essere uno svantaggio? Sarà una Juve arrabbiata?

"Sicuro uno svantaggio per chi ci gioca contro, è come quando vai su un campo dopo un risultato... tipo il Genoa ha fatto una gara diversa rispetto all'Inter, le sconfitte fanno crescere, le vittorie di solito viziano".

La Juve prende gol da mesi, il Napoli li fa, è la chiave della partita?

"Se lei porta esempi tutti a favore nostro, crea vantaggi psicologici a loro. Non è questo il caso, organizzandola così diamo vantaggi a loro. Tutti ora dicono che la Juve non ha calciatori, ma non l'ha detto Allegri, non mettetemi contro, ma è per mettere svantaggi a noi perché dicono che loro non hanno calciatori. E' un aiutare la Juve. Mi garba poco!"

In caso di Juve a -8...

"E' un giochino che non si fa, mi mette in svantaggio psicologico. Mi dispiace..."