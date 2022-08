Spalletti sul 4-3-3 e 4-2-3-1: "Entrambi! Rosa ci permette tutto, Raspadori ci dà cose precise..."

Spalletti entra nel merito tattico della sua squadra e spiega come la presenza di tanti calciatori nuovi gli dia la possibilità di fare scelte diverse.

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 20 AGO - "La completezza della rosa ci può far variare la tattica passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1". Luciano Spalletti entra nel merito tattico della sua squadra e spiega come la presenza di tanti calciatori nuovi gli dia la possibilità di fare scelte diverse. "Con o senza Raspadori - spiega - cambia poco. Abbiamo calciatori che ci possono far lavorare con entrambe le soluzioni". "Raspadori - conclude il tecnico - può darci cose differenti rispetto a quelle che già abbiamo, forse cose più precise". (ANSA).