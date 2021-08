Spalletti sul mercato: "Terzino? Ho 4-5 elementi lì, non mi manca niente. Poi in futuro..."

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è stato interrogato anche sul mercato: “Ho la rosa qui davanti a me, non mi manca niente per giocare la partita e quelle successive, è chiaro che se si va a guardare forse per il futuro se capita di andare a completare lo faremo, ma i giocatori devono sapere che non ci manca niente per il nostro percorso e che essere noi è bellissimo. Si parte forti".

Con Mario Rui, Juan Jesus che si adatta e Ghoulam, lei si attende un terzino sinistro? Stima Zanoli, può adattarsi?

"Ci sono altri elementi per alternarsi con Mario Rui o anche prendergli il posto. Pure se non ha un dirimpettaio che venite a chiedere, ce ne sono 4-5 che possono fare quello che fa lui, siamo a posto. Io con le lamentele non ho mai fatto la classifica. Non mi porta benefici dire ci manca questo o quello, ai giocatori deve interessare che non ci manca niente e io devo scegliere chi tenere fuori, non ho problemi di mancanze. Lamentarsi è da sfigati".

Ha chiesto alla società la certezza di avere Insigne e Manolas dopo la sosta?

"Ho già risposto, il presidente ne ha parlato, io venendo qui ho pensato al Napoli immaginando quei nomi lì e Insigne e Manolas ne fanno parte, sono calciatori che alzano il livello della qualità degli altri che ci giocano vicino. Certezza di averli? Per me sì, perchè no, poi bisogna essere anche ottimisti nelle cose"