Spalletti sul nuovo Zielinski: "Gioca più basso, ma cambia poco perché va comunque lì..."

TuttoNapoli.net

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Spezia, mister Luciano Spalletti ha spiegato anche la rinascita di Piotr Zielinski in questa primissima parte di stagione: "Io su Zielinski non ho mai avuto grossi dubbi. È un calciatore riconoscibile per le qualità che ha, gli ha fatto bene quello che abbiamo detto in ritiro, ovvero di ritagliargli 10 metri di spazio giocando più in basso, ma attaccando di più la linea si ritrova comunque spesso lì, quindi cambia poco, anche se è una cosa che lui immagina e spesso è comunque con le spalle girate. Avere più raggio d'azione gli dà benefici, l'anno scorso fece bene anche da mediano perché ha corsa lunga", le dichiarazioni del tecnico del Napoli.