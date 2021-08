Spalletti sulla squalifica di Osimhen: "Abbiamo messo un cartello..."

Come ha reagito Victor Osimhen e lo spogliatoio alla squalifica? E' questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore di Certaldo si è espresso così: "E' ufficiale che il Napoli ha fatto il ricorso, quindi stiamo buoni fino al ricorso, poi caso mai se ne riparla. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, sono stati bravi, hanno appeso un cartello in cui ognuno ha firmato e appeso qualcosa di suo, l'abbiamo approfondito a livello organizzativo"