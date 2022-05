Spalletti: "Terzi in un campionato più difficile, le 'piccole' hanno dato fastidio a tutti! Si è alzato il livello"

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa, soffermandosi sui programmi futuri e sul campionato

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa, soffermandosi sui programmi futuri e sul campionato che sta per volgere al termine: "Dipende un po' che si vuol fare, per che cosa si vuol giocare. Il presidente l'ha già detto, ci sono dei contratti un po' alti e il budget va abbassato. Quando io sono arrivato si diceva 'Bisogna abbassare il budget, bisogna vendere', non è che si sia fatto un discorso di provare a vincere il campionato. Poi può anche provare a vincere il campionato, ma la cosa non è slegata. Bisogna fare ragionamenti corretti, le cose perbene, dichiarare le nostre intenzioni. Anche perché migliorare il campionato di quest'anno non sarà facile. Poi è vero che abbiamo fallito (scherza e ride, ndr), ma qui far meglio del fallimento vuol dire vincere il campionato.

Siamo arrivati davanti a squadra come Juventus e Atalanta. Tutti dicevano che l'Atalanta poteva lottare per il campionato. Io ho tutte le griglie di partenza, i pronostici. Per cui se le difficoltà le hanno avute queste squadre che da anni fanno molto bene è segno che il livello basso si è alzato e le altre squadre hanno reso la vita difficile a tutti. Il Genoa la settimana scorsa ha vinto con la Juventus. Non è detto che sono state poco qualitative quelle che hanno abbassato il numero di punti fatto per vincere il campionato. Sono quelle di dietro che si sono alzate di livello con questo calcio nuovo, fatto di forza, di continuità di corsa, di questo saltarsi addosso, di questi giovani giovani che sono bravissimi e portano il calcio italiano verso la soluzione giusta per affrontare il calcio europeo".