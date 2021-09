Spalletti: "Turnover? Ora serve entrare in forma. Con 5 cambi tutti sono titolari e fanno la differenza"

Nel presentare alla stampa la gara di domani contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha risposto anche alla domanda sulle cinque sostituzioni e sul turnover.

Con i 5 cambi si diverte, è una nuova frontiera? "Sì, è una novità importante, dobbiamo essere pronti e devono essere pronti i giocatori perché interpretano sei mio amico se mi dai la maglia, altrimenti non sei l'allenatore che preferisco. Lavorando anche sui numeri, si rendono conto che quelli che subentrano fanno la differenza. Ci sono i titolari del primo tempo e quelli del secondo tempo. Bisogna giocare al fianco di tutti. Io turnover lo chiamerei tra un po', ora bisogna entrare in forma per me, è proprio il contrario. Qualcuno ha giocato di più proprio per trovare la condizione, poi tra poco le gare diventeranno tante e bisognerà stare attenti, ma con la preparazione in ritardo per gli europei è diverso. Oltre al tempo effettivo è questo il futuro, molte sostituzioni, il 50% della squadra dà impulso anche allo spettacolo per coinvolgere la gente. Le gare sono più belle, quando entrano gli attaccanti esterni e gli attaccanti e rimettono dentro talento, scatti, tecnica e gol, viene tutto più bello. Ci metterei anche il tempo effettivo, alla lunga qualcosa si perde nei recuperi, si vedono dei momenti delle gare dove si perde più tempo del recupero finale".