Spartak, Dzhikiya: "Spalletti e Rui Vitoria non si sono stretti la mano? All'andata avevano un po' litigato"

Georgy Dzhikiya, difensore e capitano dello Spartak Mosca, ha commentato alla stampa la vittoria sul Napoliper 2-1: "Sono molto felice per il nostro portiere Selikhov, lo stadio ha anche intonato cori per lui. Tutti sanno gli infortuni che ha subito, vederlo così ci fa stare bene, è tra i migliori in Russia.

La stretta di mano tra Spalletti e Rui Vitoria? Hanno il loro tipo di relazione, avevano anche litigato un po' all'andata, forse si sono detti qualcosa.

Ci siamo concentrati sugli errori dell'andata e abbiamo affrontato il Napoli ancora meglio. Loro probabilmente non si aspettavano questo freddo. Abbiamo giocato con tutto lo stadio dalla nostra parte, un tifo straordinario, li ringrazio per tutto".