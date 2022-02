Specchia: "A Cagliari Demme indispensabile, ci vuole chi lotta e ruba palla"

Paolo Specchia, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A Cagliari sarà una gara difficile, perché il Cagliari è una squadra in ripresa. Mazzarri all’inizio sembrava un allenatore in difficoltà, che non legasse con la squadra. L’ho sempre stimato molto per il lavoro fatto a Napoli, dopo un mese di lavoro il Cagliari è diventata una buona squadra. E’ una gara difficile, per vincere il Napoli deve fare davvero una grande partita col Cagliari che venderà cara la pelle.

Le scelte per Spalletti sono quasi obbligate. Demme è indispensabile senza Anguissa e Lobotka. Ci vuole chi lotta e cattura le palle vicino a Fabian, spero che Demme ritrovi la forma dopo il Covid. Poi speriamo che Ounas ci regali una delle sue serpentine e dia il suo contributo alla causa”.